VIDEO - Gasperini e la regola dei 5 cambi: "Non mi piace, ma li uso tutti. Non c'è più il calo finale, sembra basket"

Durante la conferenza stampa alla vigilia del Milan, Gian Piero Gasperini ha offerto una riflessione sul calcio moderno, lanciando una stoccata alla regola delle cinque sostituzioni. Pur ammettendo di utilizzarle sistematicamente, il tecnico non ha nascosto la sua avversione per una norma che, a suo dire, ha snaturato il gioco.

"Uso sempre le 5 sostituzioni anche se non mi piacciono, è un calcio diverso," ha spiegato Gasperini. Secondo l'allenatore, la possibilità di cambiare metà squadra ha eliminato una componente fondamentale delle partite: "Non c'è più il calo finale, prima le partite erano più belle e dovevi saper stare nei 90 minuti. Ora sembra basket".

Una critica a un calcio meno basato sulla gestione delle energie, a cui però lo stesso tecnico si adegua per necessità strategica: "Pur non piacendomi, le uso sempre tutte".

?? "Ora sembra basket" ?



La critica di #Gasperini alla regola delle 5 sostituzioni: "Non mi piacciono, prima le partite erano più belle e dovevi saper stare nei 90'. Ma pur non piacendomi, le uso sempre tutte".



▶️ https://t.co/qwLtSa7wuB#AsRoma pic.twitter.com/8qclEoFHSa — laroma24.it (@LAROMA24) November 1, 2025



