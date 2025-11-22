VIDEO - Gasperini e il reparto offensivo: "All'Atalanta feci 98 gol senza centravanti. L'importante è avere più soluzioni"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cremonese, valido per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Zini. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle soluzioni offensive: "Si può giocare in tanti modi a calcio, ma l'importante è che sia efficace. In carriera ho avuto Zapata e Milito, ma con l'Atalanta ho fatto 98 gol in campionato senza centravanti con Ilicic, Gomez e Pasalic. Bisogna vedere in campo le soluzioni, le capacità e la tecnica. Ci sono diversi momenti nella partita, ma è importante avere soluzioni diverse in attacco".



