VIDEO - Gasperini e il primo posto in classifica: "Conta solo la fine, nessuno fa miracoli. Ma bisogna sognare, i sogni che si avverano sono rarissimi..."

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cremonese, valido per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Zini. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul primo posto in classifica dopo undici turni di campionato: "Dopo il girone di andata è più veritiero, ma conta solo la fine. I miracoli non li fa nessuno, l'ultimo che li ha fatti è finita male (ride, ndr). Bisogna lavorare e quando dico che si è liberi di sognare bisogna sognare, perché sono rarissimi i sogni che si avverano. Ti ricordi solo gli incubi e i sogni molto belli e questo è un bel sogno, male che va te lo ricordi per un pezzo".

