Udinese, Zaniolo: "Ho trovato un equilibrio fuori dal campo. Non rifarei quell'esultanza all'Olimpico"

DAZN - Nicolò Zaniolo si è raccontato nel nuovo episodio di "Rivincita", il format di Lega Serie A e Dazn che andrà in onda domani. L'attaccante dell'Udinese parla anche della sua esperienza con la Roma: "La mia ragazza e mio figlio sono di Roma, ma non rifarei l'esultanza all'Olimpico con l'Atalanta. Chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti chiamati in causa Nella vita si sbaglia e non sai mai cosa potrà succedere".

Sul nuovo equilibrio trovato fuori dal campo...

"Ho trovato un equilibrio fuori dal campo che mi permette di essere tranquilla Vai in campa giochi bene o male, ma se tuo figlio ti sorride passa tutta Riesco a staccare e a dedicarmi alla mia famiglia"

Sugli infortuni...

"Mi sono rotto il ginocchio contro la Juve all'Olimpica poi quello sinistro. Dopo un anno ferma sono tornato diversa più matura Gli infortuni sono momenti bui che però vanno affrontati con positività per uscirne al meglio".

Sulla nazionale...

"Sogno di giocare il Mondiale con l’Italia, chiunque ti risponderebbe di sì. Non deve essere un chiodo fisso, il mio focus dev’essere ogni giorno in campo con l’Udinese. Gattuso ha detto che le porte sono aperte a tutti, devo continuare a fare quello che sto facendo e sogno di giocare il Mondiale, una competizione in cui tutti i tifosi sono uniti".