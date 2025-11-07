Udinese, Runjaic: "Davis convocato, out Miller. Zaniolo ci dà qualità, è in un momento cruciale della sua carriera"

A due giorni dalla sfida contro la Roma, in programma domenica alle 18.00 allo Stadio Olimpico e valida per l'undicesima giornata di campionato, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa. "Davis? Sarà convocato ma non credo che sia in grado di partire dal primo minuto, può giocare al massimo mezz’ora. Non ci sarà Miller, ha avuto una contusione due giorni fa, ovviamente l’altro assente è Kristensen - le sue dichiarazioni parlando dei singoli -. Kamara o Zemura? Jordan ha iniziato bene le preparazione e ha avuto le sue occasioni, Hassan invece vuole sempre dare il proprio contributo, ha sfruttato bene le chance, è una bella concorrenza".

"Ci dà qualità ed esperienza, non si risparmia - ha aggiunto parlando dell'ex della gara, Nicolò Zaniolo -. Deve migliorare le scelte, sono sicuro che diventerà ancora più importante. Sa che è in un momento cruciale della sua carriera, il suo obiettivo è continuare a segnare. Bertola, Palma o Goglichidze? Sono tutti giovani, hanno poca esperienza in Serie A. Hanno bisogno di crescere e ci vorrà tempo. Ora abbiamo Solet che è un punto di riferimento pur essendo giovane ed è arrivato solo a gennaio, abbiamo Kabasele che è importante per la sua esperienza. Ekkelenkamp? Ha avuto un momento difficile dopo l’infortunio ma sappiamo quanto ci può dare, deve credere in sé stesso".