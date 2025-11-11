Udinese, Palma: "Allibito per il rigore dato alla Roma. Ogni tocco di mano è rigore, è difficile"

TV12 - Matteo Palma, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni della tv e tra i vari temi si è soffermato su uno degli episodi decisivi del match di domenica pomeriggio. Il riferimento è chiaramente al rigore, poi trasformato da Pellegrini:



"Siamo delusi, ma non abbiamo fatto una brutta partita nonostante la sconfitta. Abbiamo anche sprecato occasioni importanti. Siamo consapevoli di essere forti, non sempre sfruttiamo la nostra qualità, ma ce la mettiamo tutta. Le cose non possono andare sempre bene, in Serie A anche le altre squadre sono forti. Sul rigore nessuno ha protestato, a bordocampo non capivamo perché ci fosse un check in in corso. Quando poi lo hanno dato ero allibito. In area non puoi tenere le braccia larghe, ormai ogni tocco di mano è rigore. Anche i contatti con gli attaccanti ormai sono sempre rigore, è difficile".