Totti e Candela tifosi a distanza: guardano Roma-Napoli sul telefono da Miami (VIDEO)

All'Olimpico sta andando in scena l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Allo stadio sono presenti 63.937 spettatori , ma la squadra giallorossa può contare anche sul supporto a distanza di due leggende romaniste: Francesco Totti e Vincent Candela stanno infatti seguendo la partita sul telefono direttamente da Miami, dove sono impegnati nelle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour. "Forza Roma", la didascalia che accompagna il video pubblicato dal francese su Instagram.



