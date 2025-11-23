Svilar da record, secondo le statistiche è il miglior portiere della Serie A: ha evitato 5.6 gol

Non servono le statistiche per definire Mile Svilar il miglior portiere della Serie A, però, arrivano conferme importanti anche dal punto di vista dei dati. Il giocatore della Roma, oltre ad essere il miglior estremo difensore del campionato con solo 6 gol subiti, nel 2025 ha affrontato ben 115 tiri nello specchio. Di questi 115 ne sono entrati solo 17 e secondo il modello degli xG, avrebbe dovuto subirne almeno 5 in più (per la precisone 5.6). Questo significa che Svilar ha evitato quasi 6 gol grazie alle sue parate. Il suo rendimento sta ovviamente giovando alla Roma, che se si trova in testa al campionato è anche grazie ai suoi interventi.