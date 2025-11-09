Siparietto tra De Rossi e Dzeko: il bosniaco irrompe in conferenza stampa per salutare il suo ex compagno (FOTO)

Alle 15:00 Daniele De Rossi ha fatto il suo esordio sulla panchina del Genoa, ottenendo un 2-2 contro la Fiorentina. Tra le file viola milita anche Edin Dzeko, ex compagno di DDR alla Roma. I due erano molto legati e il bosniaco lo ha dimostrato anche oggi. Non avendolo potuto salutare in campo (il neo tecnico del Grifone era squalificato), l'attaccante classe 1986 ha deciso di fargli una sorpresa ed irrompere durante la conferenza stampa di De Rossi. Tra loro un saluto affettuoso ed un abbraccio. Dzeko si è scusato dicendo: "Scusate ragazzi, gli do un bacio". Di tutta risposta, l'ex capitano e allenatore della Roma: "Quando è entrato in campo ero sicuro che mi avrebbe fatto gol".