Serie A, Torino-Como 1-5: tracollo granata, i lariani dilagano nella ripresa

Clamoroso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nel posticipo delle 18:30 della dodicesima giornata, il Como travolge i granata con un netto 5-1, infliggendo una durissima lezione alla squadra di casa.

La partita sembrava equilibrata nel primo tempo: al vantaggio ospite siglato da Addai al 36', il Torino era riuscito a rispondere nel recupero grazie a un calcio di rigore trasformato da Vlašić. Nella ripresa, però, si sono scatenati i lariani. Ancora Addai ha riportato avanti il Como al 52' firmando la sua doppietta personale, aprendo di fatto la goleada. Tra il 71' e l'86' gli ospiti hanno dilagato: prima Jacobo Ramón, poi il talento di Nico Paz e infine Baturina hanno fissato il punteggio su un 1-5 che colpisce duramente il Torino.