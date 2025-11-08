In serata il Parma ferma il Milan nell'undicesima giornata di campionato: al Tardini finisce 2-2. Al 12' i rossoneri passano in vantaggio con Saelemaekers e al 25' Leao raddoppia dal dischetto, ma nel finale del primo tempo Bernabe accorcia le distanze. Nella ripresa Del Prato agguanta il pareggio chiudendo la gara sul 2-2. Con questo risultato il Milan si porta a 22 punti, il Parma a 8.
Serie A, stop Milan: 2-2 con il Parma
08/11/2025 alle 22:45.
