Serie A: per il 2° anno di fila prime quattro in due punti dopo 13 giornate. Non era mai successo nelle 30 stagioni precedenti

Le vittorie di Milan ed Inter, e il successo del Napoli sulla Roma, hanno ridisegnato la classifica della Seria A. In vetta la squadra di Allegri appaiata a quota 28 punti insieme a quella di Conte, con Inter e Roma che seguono a 27. Per il 2° campionato di fila, dopo 13 gare giocate, almeno quattro squadre si trovano al vertice della classifica entro due punti, in attesa del Bologna. Non era mai successo nelle precedenti 30 stagioni nell'era dei tre punti