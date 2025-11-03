Serie A, prima vittoria per il Genoa: 2-1 al Sassuolo

Alla ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Patrick Vieira, il Genoa ottiene la prima vittoria in questo campionato: i rossoblù battono in trasferta il Sassuolo 2-1. Al Mape Stadium, nella decima giornata di Serie A, gli ospiti passano in vantaggio al 18' grazie alla rete di Malinovskyi e nella ripresa Berardi pareggia i conti. Solo nel finale, in pieno recupero, Ostigard firma il 2-1 che vale il primo successo per i rossoblù. Con questo risultato il Genoa si porta a 6 punti in classifica come il Pisa, mentre il Sassuolo resta a 13.