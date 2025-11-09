Serie A: pari tra Genoa e Fiorentina al debutto di De Rossi e Vanoli. Crollo del Napoli a Bologna e giallorossi a -1

Pomeriggio ricco di emozioni e colpi di scena in Serie A, con i riflettori puntati sul pirotecnico 2-2 di Marassi tra Genoa e Fiorentina, match che segnava il debutto sulle rispettive panchine di Daniele De Rossi e Paolo Vanoli. Clamoroso, invece, il risultato del Dall'Ara, dove il Bologna ferma la corsa del Napoli capolista con un netto 2-0.

La prima del Genoa di De Rossi è stata a dir poco movimentata. Il tecnico, costretto a seguire la partita dalla tribuna per scontare una squalifica (rimediata proprio in un Genoa-Roma che gli costò la panchina lo scorso anno), ha visto il suo vice Giacomazzi guidare la squadra in una partita dalle mille emozioni. I padroni di casa hanno anche fallito un calcio di rigore al 50' con Colombo. Al gol iniziale di Østigård ha risposto Gudmundsson su rigore, poi Piccoli ha riportato avanti la Fiorentina di Vanoli, prima del definitivo 2-2 firmato dallo stesso Colombo.

Sorprendente stop per il Napoli di Conte, che cade 2-0 in casa del Bologna. A decidere la sfida del Dall'Ara sono state le reti nella ripresa di Thijs Dallinga al 50' e di Jhon Lucumí al 66', che hanno inflitto ai partenopei una sconfitta pesante.

Questi risultati ridisegnano momentaneamente la vetta della classifica: il Napoli viene raggiunto dal Milan al primo posto a quota 22 punti. Alle loro spalle, il Bologna aggancia la Roma (impegnata stasera) a 21 punti.