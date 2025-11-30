Non risale la Fiorentina in classifica: nella tredicesima giornata di campionato la Viola perde in casa dell'Atalanta. Al Gewiss Stadium i nerazzurri vincono 2-0: al 41' Kossounou con un gol incredibile sblocca la gara, al 51' Lookman raddoppia. Con questo risultato si complica ulteriormente la situazione della squadra di Vanoli, a 6 punti al penultimo posto in classifica, mentre l'Atalanta si porta a 16 punti.
Serie A, notte fonda per la Fiorentina: l'Atalanta vince 2-0
30/11/2025 alle 20:07.
5^ giornata (27-11-2025 18:45)
Risultato finale
Risultato finale
|
|
2 - 1
|
|
Roma
|
FC Midtjylland
|