Serie A: Napoli-Atalanta 3-1, doppietta di Neres. Conte torna in vetta in attesa di Roma e Inter

Il Napoli reagisce e, nell'anticipo serale della dodicesima giornata, si prende momentaneamente la vetta solitaria della classifica. Al 'Maradona' gli azzurri superano l'Atalanta con un netto 3-1, frutto di un primo tempo dominato.

Mattatore della serata è David Neres, autore di una doppietta (17' e 38') che ha indirizzato subito il match. Proprio allo scadere della prima frazione, Noa Lang ha firmato il 3-0 che ha mandato le squadre al riposo con il risultato in ghiaccio. Nella ripresa l'Atalanta ha provato a scuotersi trovando il gol della bandiera con Scamacca al 52'.

Con questo successo il Napoli scavalca tutti e si porta al primo posto, a +1 su Roma, Inter e Bologna, mettendo tutta la pressione su giallorossi e nerazzurri impegnati domani.