Serie A, Milan-Lazio 1-0: decide un gol di Leao a inizio ripresa. Polemiche furenti per un rigore non assegnato agli ospiti

È terminato l'anticipo di sabato sera fra Milan e Lazio. Hanno vinto i rossoneri per 1-0, grazie alla rete siglata da Rafael Leao a inizio ripresa. Finale nervosissimo, con un check per un tocco di braccio di Pavlovic: l'arbitro ha deciso di non assegnare il rigore per un fallo in attacco precedente al tocco. Espulso Allegri per proteste nelle discussioni che hanno preceduto il check al monitor.