È terminato l'anticipo di sabato sera fra Milan e Lazio. Hanno vinto i rossoneri per 1-0, grazie alla rete siglata da Rafael Leao a inizio ripresa. Finale nervosissimo, con un check per un tocco di braccio di Pavlovic: l'arbitro ha deciso di non assegnare il rigore per un fallo in attacco precedente al tocco. Espulso Allegri per proteste nelle discussioni che hanno preceduto il check al monitor.
Serie A, Milan-Lazio 1-0: decide un gol di Leao a inizio ripresa. Polemiche furenti per un rigore non assegnato agli ospiti
29/11/2025 alle 22:53.