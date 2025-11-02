Serie A, incubo Fiorentina: perde 0-1 contro il Lecce e resta a secco di vittorie. 2-2 tra Torino e Pisa

L'incubo della Fiorentina continua. La Viola cade anche contro il Lecce di Di Francesco e perde 0-1 al Franchi a causa della rete realizzata da Berisha al minuto 23. La squadra toscana resta diciannovesima in classifica con appena 4 punti e dopo 10 giornate è ancora a secco di vittorie, mentre i pugliesi salgono in quindicesima posizione a quota 9.

Pareggio spettacolare tra Torino e Pisa. Gli uomini di Gilardino partono fortissimo e si portano sullo 0-2 con la doppietta di Moreo, ma la reazione dei granata arriva già nel finale del primo tempo e porta la firma di Simeone e Che Adams. In seguito a questo pareggio il Torino è dodicesimo con 13 punti, mentre il Pisa è diciassettesimo a quota 6.