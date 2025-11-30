Serie A, il Torino di Baroni cade ancora: con il Lecce finisce 2-1

Dopo la sonora sconfitta contro il Como, il Torino di Baroni inciampa ancora. Al Via del Mare è infatti il Lecce di Eusebio Di Francesco a vincere per 2-1. Decisive le reti di Coulibaly e Banda. Per i granata a segno Che Adams. Decisivo anche il portiere Wladimiro Falcone che in extremis para un calcio di rigore battuto da Asllani. Salentini che salgono al quattordicesimo posto con 13 punti a +3 sulla zona retrocessione. Torino che invece resta al dodicesimo posto con 14 punti e manca ancora l'appuntamento con la vittoria che manca da ormai 5 giornate.