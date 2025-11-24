Serie A: il Sassuolo agguanta il Pisa al 95', finisce 2-2

Il posticipo tra Sassuolo e Pisa si chiude con un pareggio per 2-2 maturato solo in pieno recupero. Gli ospiti passano subito in vantaggio al 4' minuto con un calcio di rigore trasformato da M'Bala Nzola. La reazione del Sassuolo è però immediata: appena due minuti dopo, al 6', è Nemanja Matić a ristabilire la parità.

La partita rimane in equilibrio fino alle battute finali, quando il Pisa sembra piazzare il colpo del KO: all'81' è Henrik Wendel Meister a riportare avanti i toscani. Sembra finita, ma il Sassuolo non si arrende e, in pieno recupero, al 90'+5', Kristian Thorstvedt segna il definitivo 2-2. Un punto che sa di beffa per il Pisa, in vantaggio a pochi secondi dalla fine.