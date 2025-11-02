Serie A, Hellas Verona-Inter 1-2: decide un'autorete di Frese al 93'. I nerazzurri agganciano la Roma al secondo posto

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Hellas Verona e Inter, valida per la decima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti. I nerazzurri passano in vantaggio al minuto 16 con la splendida conclusione al volo di Zielinski su cross di Calhanoglu, ma i padroni di casa reagiscono a pareggiano al 40' con Giovane. Polemiche al minuto 66 per un mancato cartellino rosso nei confronti di Bisseck, il quale commette fallo da ultimo uomo ma viene graziato dall'arbitro. Al minuto 93 arriva la beffa per gli scaligeri e la sfortunata autorete di Frese regala la vittoria ai nerazzurri. Grazie a questo successo l'Inter aggancia la Roma al secondo posto in classifica a 21 punti, mentre l'Hellas Verona (ancora a secco di successi) resta diciottesimo a quota 5.