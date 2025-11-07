Serie A: Gasperini nominato "Coach of the Month" di ottobre. De Siervo: "Sta dimostrando di essere un vincente, ha già plasmato la Roma" (COMUNICATO e VIDEO)

Il grande lavoro di Gian Piero Gasperini sta dando i suoi frutti e la Roma sembra crescere di partita in partita. A confermare quanto di buono fatto dall'arrivo nella Capitale, la Lega Serie A ha deciso di nominare l'allenatore giallorosso "Coach of the Month" di ottobre. In questo mese la squadra capitolina ha messo a referto tre vittorie (contro Fiorentina, Sassuolo e Parma) e una sola sconfitta (contro l'Inter).

Ecco il comunicato: "Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Udinese, in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 18.00 allo stadio “Olimpico” di Roma. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.

'Iniziare la stagione in un nuovo Club con una piazza ambiziosa come Roma non è mai semplice, ma Gian Piero Gasperini sta dimostrando, una volta di più, di essere un allenatore vincente - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Dopo le splendide stagioni con l’Atalanta, Gasperini ha già plasmato la Roma secondo il suo credo tattico, ormai un vero e proprio marchio di fabbrica riconosciuto in tutta Europa, proponendo una squadra continua, dinamica e votata al gioco offensivo. Con i 3 successi del mese di Ottobre ha portato i giallorossi nelle posizioni di vertice della classifica, in un campionato che si dimostra come sempre equilibrato e incerto'”.

(legaseriea.it)

