Serie A, folle 3-3 tra Cagliari e Genoa. Tris del Bologna in casa dell'Udinese: i felsinei agganciano Inter e Roma in vetta

Terminata la sosta per le nazionali, la Serie A è ripartita con due sfide che hanno regalato spettacolo. Pareggio folle tra Cagliari e Genoa, che si sono divise la posta in palio in seguito a un clamoroso 3-3. Il Grifone passa in vantaggio al 18' con Vitinha, ma al 33' risponde Borrelli. Otto minuti più tardi Ostigard firma l'1-2 e 120 secondi dopo Esposito sigla il 2-2. Nella ripresa Borrelli segna la sua doppietta, ma all'83' la punizione di Martin (aiutato dall'errore di Caprile) fissa il punteggio sul definitivo 3-3. In seguito a questo pareggio il Cagliari sale a 11 punti, mentre il Genoa di De Rossi (al vero esordio in panchina dopo la squalifica scontata contro la Fiorentina) resta terzultimo a 8.

Colpaccio del Bologna in casa dell'Udinese: i felsinei dominano e vincono 0-3 grazie alla doppietta di Pobega e alla rete di Bernardeschi. Gli ospiti falliscono anche un calcio di rigore con Orsolini nel primo tempo sul risultato di 0-0, ma nella ripresa dilagano e firmano il tris. Con questa vittoria gli uomini di Italiano agganciano momentaneamente Inter e Roma al primo posto in classifica a 24 punti, mentre l'Udinese resta decima a quota 15.