Serie A: Fiorentina-Juventus 1-1, Mandragora risponde a Kostic. Bianconeri a -4 dalla Roma

Nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, Fiorentina e Juventus si dividono la posta in palio allo Stadio Artemio Franchi, chiudendo sull'1-1 una sfida combattuta. Tutto succede a cavallo dell'intervallo: i bianconeri sbloccano il match nel recupero del primo tempo con Filip Kostić, ma vengono raggiunti subito a inizio ripresa dalla rete di Rolando Mandragora.
Questo pareggio porta la Juventus a 20 punti in classifica, sesta e momentaneamente a -4 dalla Roma, impegnata domani. La Fiorentina all'ultimo posto aggancia il Verona a quota 6 punti, che domani affronterà il Parma.