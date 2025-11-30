Serie A: doppietta di Lautaro a Pisa, l'Inter vince 2-0 e vola al secondo posto

L'Inter non sbaglia e, trascinata da Lautaro Martínez, espugna l'Arena Garibaldi battendo il Pisa per 2-0 nel match delle 15:00 della tredicesima giornata.

Dopo un primo tempo bloccato, è il capitano argentino a salire in cattedra nella ripresa e a decidere la sfida: il "Toro" sblocca il risultato al 69' e chiude definitivamente i conti con il gol del raddoppio all'83', firmando una doppietta decisiva.

Con questo successo, i nerazzurri salgono momentaneamente al secondo posto in solitaria a quota 27 punti, mettendo pressione alle dirette concorrenti e in attesa del big match di stasera tra Roma e Napoli. Situazione critica invece per il Pisa, che resta fermo a 10 punti in terzultima posizione, in piena zona retrocessione.