La domenica di campionato si chiude con la vittoria del Milan nel derby: a San Siro i rossoneri battono l'Inter 1-0. Protagonisti Maignan, che nel primo tempo neutralizza Lautaro Martinez e nella ripresa para il rigore calciato da Calhanoglu, e Pulisic con la rete che decide il match al 54'. Con questo risultato il Milan sale a quota 25 punti in classifica come il Napoli, mentre l'Inter resta a 24. La Roma, così, rimane in vetta da sola a 27 punti.
Serie A, derby al Milan: battuta l'Inter 1-0. Roma in vetta da sola
23/11/2025 alle 22:48.