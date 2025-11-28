Continua il momento d'oro del Como, che batte 2-0 il Sassuolo e vola in classifica. Per i ragazzi di Cesc Fabregas si tratta dell'undicesimo risultato utile in stagione e l'ultima sconfitta risale alla seconda giornata contro il Bologna. A risolvere la partita contro i neroverdi, i gol di Douvikas ed Alberto Moreno. Lariani che raggiungono il sesto posto a quota 24 punti, a -3 dalla Roma capolista. La formazione di Grosso, invece, resta al nono posto con 17 punti.
Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas e Moreno stendono gli emiliani. Lariani a -3 dalla Roma
28/11/2025 alle 22:44.