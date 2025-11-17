Ruggeri: "Simeone esigente? Ho lavorato con Gasperini. Il duro lavoro è l'unica cosa che ti fa crescere"

MARCA - Matteo Ruggeri, ex giocatore dell'Atalanta e oggi a disposizione di Diego Simeone all'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo. Ecco le sue parole sul suo ex tecnico Gasperini, oggi a Roma:

"Simeone è esigente? Ho giocato con Gasperini, che è anche un allenatore esigente, ma il duro lavoro è l’unica cosa che ti fa crescere. Si tratta di non accontentarsi mai. Posso prendere Gasperini come esempio. Mi ha allenato, mi ha costruito, per così dire, e ora sono molto contento di essere qui perché mi rivedo in Simeone, nella sua etica del lavoro. Mi sento a mio agio con questo perché c’è sempre intensità".

(marca.com)