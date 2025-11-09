Roma-Udinese: Zaniolo ricoperto di fischi durante la lettura delle formazioni

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo all'Olimpico per sfidare l'Udinese e tentare il sorpasso su Milan e Napoli. Atteso anche il ritorno dell'ex Nicolò Zaniolo, passato in estate ai friulani e che negli ultimi giorni si è più volte scusato per il suo comportamento durante il match dello scorso anno. Le parole dell'ex giallorosso non sono state apprezzate e durante la lettura delle formazioni il numero 10 è stato ricoperto di fischi.