ROMA-UDINESE: le probabili formazioni. Tornano Wesley e Koné, in attacco una maglia per Pellegrini, El Aynaoui o Baldanzi (VIDEO)

Dopo la parentesi europea, la Roma torna a concentrarsi sul campionato e ospita l'Udinese all'Olimpico per l'undicesima giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini cercano una vittoria per rimanere agganciati al treno di testa, mentre i friulani vanno a caccia di punti importanti. Di seguito, le possibili formazioni scelte dai due tecnici.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo.
Arbitro: Collu. Assistenti: Cipressa - Trinchieri. IV uomo: Mucera. VAR: Dionisi. AVAR: Fabbri.
PREPARTITA
15:53 - Tutto pronto allo stadio Olimpico.
