ROMA-UDINESE: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini favorito su El Aynaoui, tornano Wesley e Koné

09/11/2025 alle 08:57.
g5gqwdgw8aagvci

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo contro l'Udinese. I giallorossi potranno giocare per puntare di nuovo alla vetta, approfittando del passo falso del Milan di Allegri contro il Parma di Cuesta. Pochi dubbi di formazione per Gasperini: il ballottaggio principale riguarda Pellegrini ed El Aynaoui. Tornano Wesley e Koné dopo i minuti di riposo arrivati contro i Rangers.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Dovbyk.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.