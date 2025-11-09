ROMA-UDINESE: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini favorito su El Aynaoui, tornano Wesley e Koné

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo contro l'Udinese. I giallorossi potranno giocare per puntare di nuovo alla vetta, approfittando del passo falso del Milan di Allegri contro il Parma di Cuesta. Pochi dubbi di formazione per Gasperini: il ballottaggio principale riguarda Pellegrini ed El Aynaoui. Tornano Wesley e Koné dopo i minuti di riposo arrivati contro i Rangers.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Dovbyk.
GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.