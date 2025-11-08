Roma-Udinese: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 15:30

Domani alle 18:00 la Roma ospiterà l'Udinese allo Stadio Olimpico. Il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la consueta nota con tutte le informazioni utili per i tifosi che saranno presenti allo stadio: i cancelli saranno aperti dalle 15:30. Sono attesi oltre 60mila tifosi.

"I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 15:30. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita. Per richieste di assistenza e vendita ci si potrà rivolgere al botteghino in viale delle Olimpiadi 61, a partire dalle ore 14:00. Dalle ore 14:00 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi al Contact Center AS Roma chiamando lo 06.89386000 o compilando il form. Vi ricordiamo che il 9 novembre sarà la prima domenica ecologica a Roma, che prevede il blocco della circolazione per i veicoli a motore endotermico nella Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00".

(asroma.it)