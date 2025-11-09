Roma-Udinese, KONÉ: "Devo continuare così in ogni allenamento. Abbiamo tanti giocatori con talento"

Poco prima del fischio d'inizio di Roma-Udinese, ai microfoni di DAZN è intervenuto anche il calciatore giallorosso Manu Koné. Queste le sue parole.

Sei un insostituibile, qual è il segreto?

“È molto importante il lavoro quotidiano, di tutto lo staff. Devo continuare così allenamento dopo allenamento".

Cosa cambia senza Dybala e con Pellegrini?

“Abbiamo giocatori con tanto talento, loro come altri. Hanno caratteristiche differenti. La nostra fortuna è avere tanti giocatori che possono giocare in quel ruolo.”