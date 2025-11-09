Roma-Udinese, il saluto delle leggende: Giannini, Rizzitelli e Nela omaggiati dalla Sud

Un gradito tuffo nel passato per i tifosi della Roma presenti all'Olimpico. Nel pre-partita della sfida contro l'Udinese, tre leggende del club giallorosso hanno ricevuto l'abbraccio del loro pubblico.

Giuseppe Giannini, Ruggiero Rizzitelli e Sebastiano Nela si sono infatti presentati sotto la Curva Sud per salutare i tifosi. La risposta del cuore del tifo romanista non si è fatta attendere: un caloroso applauso, accompagnato da cori, ha accolto i tre ex campioni, che si sono poi concessi alle foto ricordo con la curva alle loro spalle.