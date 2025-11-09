Roma-Udinese, GASPERINI: "Importante chiudere questo mini ciclo nel modo migliore. È un campionato difficile"

Nel pre-partita di Roma-Udinese, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN. L'allenatore ha presentato le insidie del match contro i friulani e ha commentato la situazione del campionato dopo i risultati del pomeriggio.

I risultati aiutano a superare la stanchezza?

“Indubbiamente, sarebbe importante chiudere questo miniciclo nel modo migliore. Incontriamo una squadra difficile ma abbiamo entusiasmo".

Vi aspettate una partita fisica?

"Non solo fisica, hanno valori anche tecnici. Il campionato italiano è diventato difficile e ogni partita ha grande equilibrio. Per superare l’Udinese dovremo fare bene".

Ha visto il risultato di Bologna-Napoli?

"La Roma deve fare il suo percorso e pensare all’Udinese. Il Bologna è una delle migliori del campionato e conferma la difficoltà del campionato".









