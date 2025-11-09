Roma-Udinese: all'Olimpico presenti 61684 spettatori

09/11/2025 alle 18:20.
curva-sud

Per l'ultimo impegno prima della sosta Nazionali, la Roma ospita l'Udinese di Kosta Runjaic. Per l'occasione, allo stadio Olimpico sono presenti 61.684 tifosi, che vogliono spingere i giallorossi verso una vittoria che significherebbe la vetta della Serie A davanti a Milan, Napoli ed Inter (in attesa del big match di stasera contro la Lazio).

https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1987569563186368750?s=20