Roma-Napoli, la Curva Sud cita Jovanotti: "La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare… Crediamoci insieme!" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Al momento dell'ingresso delle squadre in campo in Curva Sud è apparso uno striscione che richiama una frase della canzone "Mi fido di te" di Jovanotti: "La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare… Crediamoci insieme!".