Roma-Napoli: tributo per i 60 anni di Aldair. Lo striscione in Sud: "Bentornato a casa Pluto" (FOTO e VIDEO)

Oggi spegne 60 candeline Aldair e lo fa ricevendo l'abbraccio della Curva Sud e dello stadio intero. L'ex difensore brasiliano della Roma è presente allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Napoli, tredicesima giornata di campionato: Aldair è stato applaudito da tutto lo stadio, quindi è andato sotto la Curva Sud per prendersi tutto l'affetto dei romanisti. In Sud, inoltre, è comparso uno striscione proprio per celebrarlo: "60 volte bentornato a casa Pluto!".



