Roma-Napoli, i convocati di Gasperini: ci sono Konè ed El Aynaoui

Domani alle 20:45 la Roma affronterà il Napoli all'Olimpico in un big match che potrà dire molto sulle ambizioni dei giallorossi. Alla vigilia della sfida, Gian Piero Gasperini, che domani non sarà in panchina per squalifica, ha diramato la lista dei convocati: ci sono Manu Konè e Neil El Ayanaoui, che erano usciti acciaccati dalla sfida di Europa League contro il Midtjylland. Il francese aveva riportato una contusione alla caviglia destra, mentre il marocchino un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Entrambi sono dunque a disposizione.

(asroma.com)