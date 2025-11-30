Roma-Napoli: Gasperini furioso nel suo box in tribuna dopo il gol di Neres (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A, e il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti grazie alla rete realizzata da Neres al minuto 36. Gian Piero Gasperini, squalificato in seguito all'espulsione rimediata a Cremona, sta seguendo la gara in uno dei box dell'Olimpico e si è infuriato dopo il gol concesso: il tecnico giallorosso non è riuscito a contenersi e, dopo aver rivisto la rete in tv, ha espresso tutto il suo disappunto. Inoltre l'allenatore è apparso particolarmente agitato anche in altre occasioni ed è stato pizzicato ripetutamente dalle telecamere di DAZN.



