ROMA-NAPOLI: dove vederla in tv, probabili formazioni e quote

È la notte della verità, o quantomeno di un primo importante verdetto. Questa sera alle ore 20:45 la Roma ospita il Napoli allo Stadio Olimpico nel posticipo di lusso della dodicesima giornata di Serie A. Una sfida che profuma di scudetto: i giallorossi, reduci dal successo europeo contro il Midtjylland e dalla vittoria di Cremona, vogliono confermare di meritare il primato. Il Napoli di Conte cerca il blitz per riprendersi la vetta.

Gasperini, che non sarà in panchina a causa della squalifica (al suo posto il vice Gritti), dovrà sciogliere gli ultimi dubbi legati all'infermeria. Koné ed El Aynaoui, usciti malconci dalla sfida di Europa League, hanno recuperato a tempo di record: il francese dovrebbe stringere i denti e partire dal 1' al fianco di Cristante. In difesa confermato il blocco Mancini-Ndicka, con il possibile rientro di Hermoso dal primo minuto. Sulle fasce intoccabilei Celik a destra e Wesley a sinistra. Davanti Dybala agirà da "falso nove", supportato da Soulé e Pellegrini.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN TV E IN STREAMING

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta, il match sarà visibile anche sul canale ZONA DAZN (214).

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

LE QUOTE

ROMA-NAPOLI 1 X 2 EUROBET 2.65 2.80 3.10 SISAL 2.60 2.80 3.10 PLANETWIN365 2.70 2.90 3.00 SNAI 2.65 2.75 3.15

