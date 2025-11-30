ROMA-NAPOLI: dove vederla in tv, probabili formazioni e quote

È la notte della verità, o quantomeno di un primo importante verdetto. Questa sera alle ore 20:45 la Roma ospita il Napoli allo Stadio Olimpico nel posticipo di lusso della dodicesima giornata di Serie A. Una sfida che profuma di scudetto: i giallorossi, reduci dal successo europeo contro il Midtjylland e dalla vittoria di Cremona, vogliono confermare di meritare il primato. Il Napoli di Conte cerca il blitz per riprendersi la vetta.
Gasperini, che non sarà in panchina a causa della squalifica (al suo posto il vice Gritti), dovrà sciogliere gli ultimi dubbi legati all'infermeria. Koné ed El Aynaoui, usciti malconci dalla sfida di Europa League, hanno recuperato a tempo di record: il francese dovrebbe stringere i denti e partire dal 1' al fianco di Cristante. In difesa confermato il blocco Mancini-Ndicka, con il possibile rientro di Hermoso dal primo minuto. Sulle fasce intoccabilei Celik a destra e Wesley a sinistra. Davanti Dybala agirà da "falso nove", supportato da Soulé e Pellegrini.
DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN TV E IN STREAMING
Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta, il match sarà visibile anche sul canale ZONA DAZN (214).
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.
LE QUOTE
|ROMA-NAPOLI
|1
|X
|2
|EUROBET
|2.65
|2.80
|3.10
|SISAL
|2.60
|2.80
|3.10
|PLANETWIN365
|2.70
|2.90
|3.00
|SNAI
|2.65
|2.75
|3.15
