Roma e Inter insieme in vetta: non succedeva dalla stagione 2001/02

Le vittorie del weekend hanno proiettato Roma e Inter in testa alla classifica, creando uno scenario che non si vedeva da oltre vent'anni. Come evidenziato dal portale di statistiche Opta, le due squadre si trovano appaiate al primo posto in classifica dopo più di dieci giornate di campionato.

Un evento tutt'altro che comune. L'ultima volta che Inter e Roma si sono trovate entrambe in vetta a pari punti in Serie A, dopo almeno 10 gare giocate, risale infatti alla 27ª giornata della stagione 2001/02. In quel caso, entrambe le squadre avevano 56 punti e si contendevano lo Scudetto in un finale di stagione passato alla storia.

