Dovbyk: problema muscolare al quadricipite per l'ucraino. Verrà valutato nei prossimi giorni

Artem Dovbyk al minuto 44 della partita tra Roma e Udinese, è stato costretto ad uscire per un problema fisico. L'ucraino ha lasciato il posto a Tommaso Baldanzi, segnale dell'emergenza offensiva dei giallorossi. L'ex attaccante del Girona, secondo le prime valutazioni, ha accusato un problema muscolare al quadricipite e nei prossimi giorni farà altri esami che stabiliranno i tempi di recupero.