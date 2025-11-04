Pellegrini: "Abbiamo parlato di Roma, quindi di amore". Domani l'intervista a Il Romanista (VIDEO)

04/11/2025 alle 18:33.
pellegrini-2

Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un'intervista a Il Romanista, che sarà pubblicata nella giornata di domani. Il profilo X del quotidiano a tinte giallorosse lo ha annunciato con un video nel quale appare al fianco di Daniele Lo Monaco: "Abbiamo parlato della Roma, quindi di amore", le parole del numero 7.