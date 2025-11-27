Napoli, recuperato Spinazzola: l'ex giallorosso a disposizione contro la Roma. Out Lukaku e Gilmour

Buone notizie per Antonio Conte in vista di Roma-Napoli, big match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. L'allenatore dei partenopei confermerà il 3-4-2-1 visto contro Atalanta e Qarabag, ma la novità è il recupero di Leonardo Spinazzola: come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'ex esterno giallorosso avrà spazio probabilmente a gara in corso. Assenti, invece, Romelu Lukaku e Billy Gilmour: il centravanti proverà a rientrare tra i convocati contro la Juventus (7 dicembre), mentre il centrocampista è ancora alle prese con la pubalgia ed è volato a Londra per un consulto in modo da definire al meglio i tempi di recupero.

(La Repubblica)