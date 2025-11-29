Napoli, pubalgia per Gilmour: out contro la Roma e lunedì intervento a Londra

Tegola per Antonio Conte. L'allenatore del Napoli dovrà rinunciare a Billy Gilmour in vista del big match contro la Roma, valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il centrocampista scozzese si opererà lunedì a Londra per risolvere i problemi legati alla pubalgia. Ecco il report medico della società partenopea: "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro".

