Napoli, problema muscolare per Anguissa: da valutare in vista della Roma

Brutte notizie per il Napoli da Rabat: durante l'allenamento di martedì con la sua nazionale, si è fermato André Zambo-Anguissa, centrocampista del Camerun. Si tratta di un problema muscolare, la cui entità verrà verificata solo dagli esami strumentali. Il giocatore salterà sicuramente la semifinale dei playoff mondiali che i Leoni Indomabili giocheranno giovedì alle 20 in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo. [...]
Da capire se Anguissa tornerà subito a Napoli o resterà coi compagni nel ritiro marocchino. La squadra partenopea affronterà la Roma il 30 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, motivo per cui le condizioni del centrocampista in vista di questa sfida sono da monitorare.
(gazzetta.it)