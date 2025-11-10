Napoli, incontro tra Conte e la dirigenza: faccia a faccia per decidere se continuare insieme

10/11/2025 alle 10:16.
antonio-conte

Il Napoli non riesce a rialzarsi e la sconfitta per 2-0 contro il Bologna ha rappresentato l'ennesimo passo falso dei partenopei nonostante il mercato faraonico effettuato in estate. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, in queste ore ci sarà un faccia a faccia tra Antonio Conte e la dirigenza del club: l'incontro servirà per capire come e se andare avanti insieme e verrà analizzato nel dettaglio ogni aspetto al fine di prendere la decisione migliore.