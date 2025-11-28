Napoli: Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissimo big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Come accaduto nelle altre settimane con il doppio impegno, Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i giallorossi. Il tecnico del club partenopeo è intervenuto ai microfoni dei cronisti al termine della sfida di martedì contro il Qarabag e non rilascerà ulteriori dichiarazioni.