Napoli, Conte: "Lukaku out contro la Roma. Hojlund e Rrahmani fuori per scelta tecnica, tempi di recupero indefiniti per Gilmour e Spinazzola"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Qarabag, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico della squadra partenopea ha fatto il punto sugli infortunati anche in vista del big match di domenica contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Quanto pesano gli infortuni?

«Mettiamo nella lista Meret anche, il quale è il portiere dello scudetto. Per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare, la preparazione, l’allenamento li puoi preparare e indirizzare. Da inizio anno abbiamo dovuto e continuiamo a fare di necessità virtù. Dobbiamo cercare soluzioni e portare la soluzione migliore anche per gestire questo momento. Da inizio anno stiamo gestendo questo momento, mi auguro di avere una scelta più vasta e di non dover andare sempre a situazioni particolari».

Come stanno Hojlund, Rrahmani, Gilmour e Spinazzola?

«Hojlund e Rrahmani sono state sostituzioni tecnico-tattiche, venivano partite intense in Nazionale. Hojlund aveva dato tutto. Per Gilmour e Spinazzola mi piacerebbe ne parlassero i medici che sono più appropriati; non sono infortuni muscolari. Ancora oggi non riesco a sapere».

Lukaku ci sarà contro la Roma?

"Non è assolutamente pronto, ha ancora molto da lavorare. Certo, la sua importanza su ogni punto di vista la sappiamo. E' un giocatore dal valore riconosciuto a livello internazionale. Dà tanto in ogni frangente, all'interno dello spogliatoio è uno dei più carismatici. Ha dovuto curarsi in Belgio, ora averlo recuperato qui è importante. Sono situazioni nelle quali devi metterti l'elmetto, situazioni di grandi emergenza: ognuno può dare il proprio contributo, anche con la presenza".